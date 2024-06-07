希少作★前嶋五一郎【義弟：原田拾六】★備前茶碗★黄胡麻・緋色

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備前の人気作家 前嶋 五一郎氏（義理の弟：原田拾六さんで古備前を追求）の古備前のような黄胡麻・造形等の美しい存在感のある備前窯変抹茶碗になります。大体の大きさは 高さ：約７ｃｍ、径：約１３ｃｍ程度になります。【プロフィール】大正15年備前市生まれ。備前で生まれ育ち備前焼に親しみ自宅裏に窯を築いて作陶の道にはいり後に本格的な穴窯を築く、粘りの少ない山土を使い紐造りを中心に土味の良い形にとらわれない作品を作る、94年に伝統工芸士に認定される。注意事項作品と栞のみになります。