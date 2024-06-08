ポケモンカード　フウロ　PSA

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はポケモンカード フウロとなります。psa9評価となります。（偽物ではございません）状態については美品となります。発送はメルカリ便を予定しております。（プチプチ梱包）カードショップ販売ではございません。素人視での検品のため、見落としてがあるかもしれないので完品をお求めの方はご購入をお控えください。※バラ売り対応はできませんので、ご遠慮下さい。※お値下げ不可です。
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