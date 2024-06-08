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ポケモンカード　フウロ　PSA
商品番号 F93457181236
商品名

ポケモンカード　フウロ　PSA
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はポケモンカード　フウロとなります。psa9評価となります。（偽物ではございません）状態については美品となります。発送はメルカリ便を予定しております。（プチプチ梱包）カードショップ販売ではございません。素人視での検品のため、見落としてがあるかもしれないので完品をお求めの方はご購入をお控えください。※バラ売り対応はできませんので、ご遠慮下さい。※お値下げ不可です。
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