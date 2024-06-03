【動作確認済】SUZUKI 電気大正琴 蘭 ソプラノ フルセット

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【動作確認済、フルセット】SUZUKIスズキ電気大正琴〜Ran〜 蘭ソプラノアンプスズキ製SA-13本体、取扱説明書、案内2枚、アンプ接続ケーブル、ピック2枚、調弦用チューナー(YAMAHA製YT-150、動作確認済、電池は付属しません)、ハードケース(鍵、肩掛けストラップ付き)、アンプ(無記入保証書、外箱付)•動作確認済•全鍵盤、全糸巻ともに問題無く、しっかり機能しています。•アンプに繋いで音が出ます。本体のツマミ等、問題無く動作しています。•アンプのツマミ、問題無く動作しています。ヘッドホン端子も良好です。(乾電池での動作は未確認)【ご希望により1,500円追加で、全弦を新品の弦に張り替えを致します。ご購入前にコメント欄より、お知らせください。】他にも関連商品を出品しています。#古着と音楽の輪_楽器機材編即購入、大歓迎！！お気軽に質問、コメントしてください。琴伝流 習い事 おうち時間 スズキ 古賀政男 カワイSUZUKI砂丘 敷島 日本文化センター