唇ワンマン クリスマス限定タオル THE ORAL CIGARETTES

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商品詳細
オーラルがインディーズ時代にクリスマス限定で販売していたマフラータオルです。唇ワンマン3回目のもので、名古屋公演のみの販売だったと記憶しています。何度か使用しています。マフラータオル…1枚同時期に購入したTシャツもありますので、おまとめ買いの際はコメントでお知らせください。中古品のためご了承ください。当方、非喫煙者ならびにペットは飼っていません。ミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチ#theoralcigarettes#オーラル#邦楽
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