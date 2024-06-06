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Seventeen トレーディングカード②
商品番号 A37111469157
商品名

Seventeen トレーディングカード②
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENalwaysyoursフラッシュプライス盤トレーディングカードコンプリートセット新品未使用ですが自宅保管になりますので過度に状態を気にされる方はすみませんがご購入をお控えください。厚紙で保護して発送致します。他の商品との同梱で送料分値引きします。即購入可能です。ご購入前にプロフィールをご覧頂きますようお願い致します。SEVENTEENalwaysyoursトレーディングカードフォトカードトレカコンプリートコンプ13枚
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