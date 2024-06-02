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ちいかわといっしょ　むちゃかわピンクDXセット ストラップ付き
商品番号 T34557120813
商品名

ちいかわといっしょ　むちゃかわピンクDXセット ストラップ付き
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

価格：8,470円（税込）バンダイちいかわといっしょむちゃかわピンクDXセット箱、説明書、ストラップ付き保護シート　ブルーライトカット付き完全未開封プレゼントで貰いましたが使わないので出品させて頂きました。即購入大丈夫です！
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