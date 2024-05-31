e2458 四方棚 木製 漆塗 紙箱(合わせ箱)入り 組立式 棚 茶道具

e2458四方棚木製漆塗紙箱(合わせ箱)入り組立式棚茶道具-------------------------------------------------------------巾36.3cm×32.9cm高さ36cm上と下を逆にして撮影してしまいました。大きい巾の板が上側になります。小傷あります。大きな傷みなく、造りもしっかりしています。紙箱(合わせ箱)に破れがあります。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



2022新発 紙箱(合わせ箱)入り 漆塗 木製 四方棚 e2458 組立式 茶道具 ...



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四方棚 茶道具 組み立て式 - 工芸品



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