茶道具　蓋置　吹寄せ　高野昭阿弥　紅天　紅葉　秋

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商品詳細
蓋置 吹寄せ数年前に購入したものです。木箱に色褪せが見受けられますが、使用回数は2〜3度で本体には特に目立った傷や汚れもなく状態は良好です。◆サイズ（㎝）胴径×高さ 5.5×5.5◆状態 木箱 蓋にやや褪せあり◆作者 高野昭宏阿弥 本体底 刻銘
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy764453.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford165973.html
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