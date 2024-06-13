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茶道具　蓋置　吹寄せ　高野昭阿弥　紅天　紅葉　秋
商品番号 Q97644433556
商品名

茶道具　蓋置　吹寄せ　高野昭阿弥　紅天　紅葉　秋
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蓋置　吹寄せ数年前に購入したものです。木箱に色褪せが見受けられますが、使用回数は2〜3度で本体には特に目立った傷や汚れもなく状態は良好です。◆サイズ（㎝）胴径×高さ　5.5×5.5◆状態　木箱　蓋にやや褪せあり◆作者　高野昭宏阿弥　本体底　刻銘
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