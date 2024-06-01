向井潤吉、【飛鳥の壁】、希少・大判画集画、新品高級額・額装付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。向井潤吉作品名：「飛鳥の壁」（NAR-17)希少画集の一部、一頁を新品高級額にて額装いたしました。年代ものの画集をほぐしたものではございますが、保存状態が良かったため、絵画部分に汚れ等はなく綺麗です。絵画部分のサイズは約24.0㎝×20.0㎝です。額のサイズは約43.0ｃｍ×34.0ｃｍです。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。gao専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。