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鎧甲勇士　アクションフィギュア
商品番号 U97536706871
商品名

鎧甲勇士　アクションフィギュア
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

鎧甲勇士　アクションフィギュア箱無し。写真に写っているものが全てです。目立った傷などはないかと思いますが、完全な美品を求める方はご遠慮ください。少し腹回りの関節が緩く感じます。理解していただけた方のみご購入ください。
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