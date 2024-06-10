鎧甲勇士　アクションフィギュア

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商品詳細
鎧甲勇士 アクションフィギュア箱無し。写真に写っているものが全てです。目立った傷などはないかと思いますが、完全な美品を求める方はご遠慮ください。少し腹回りの関節が緩く感じます。理解していただけた方のみご購入ください。
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