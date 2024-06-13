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- 《〜26日まで3日間限定》米ヒバ丸棒 10セット 翌日までに発送
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商品詳細
太鼓の達人マイバチ作成用の米ヒバ丸棒です。φ1.8×40です。重さは個体差がございます。緩衝材に包んで【当日】又は【翌日午前中】の発送となります。
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