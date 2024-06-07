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Technics SL-1200MK3 ジャンク
商品番号 X37349580820
商品名

Technics SL-1200MK3 ジャンク
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 12,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TechnicsSL-1200MK3ジャンククローゼットでずっと眠っていたので出品します。針がない為通電、ターンテーブル部の回転のみ確認。アームレストが折れているので交換が必要です。写真の商品のみの発送日なります。ジャンク品ですのでNK.NRでお願いします。#Technics　#SL-1200MK3　#ターンテーブル種類...ターンテーブル
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