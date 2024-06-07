Technics SL-1200MK3 ジャンク

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商品詳細
TechnicsSL-1200MK3ジャンククローゼットでずっと眠っていたので出品します。針がない為通電、ターンテーブル部の回転のみ確認。アームレストが折れているので交換が必要です。写真の商品のみの発送日なります。ジャンク品ですのでNK.NRでお願いします。#Technics #SL-1200MK3 #ターンテーブル種類...ターンテーブル
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http://narcologia.ru/goods/traverse630226.html
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祝！Technics復活。ジャンクのSL-1200mk3も復活。 – EZなBlog
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