初音ミク コレクション B賞 タペストリー

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商品詳細
初音ミクHappy16thBirthdayくじ楽天コレクションB賞初音ミクのタペストリーです。プチプチを巻いてダンボールに入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement682499.html
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