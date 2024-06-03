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初音ミク コレクション B賞 タペストリー
商品番号 T30386563131
商品名

初音ミク コレクション B賞 タペストリー
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,317 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初音ミクHappy16thBirthdayくじ楽天コレクションB賞初音ミクのタペストリーです。プチプチを巻いてダンボールに入れて発送致します。
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