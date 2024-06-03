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ゴールデンホイール　ダイキャスト1点　BEL AIR1点
商品番号 N77121421545
商品名

ゴールデンホイール　ダイキャスト1点　BEL AIR1点
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···その他素材···その他、ダイキャストスケール···1/181940FORDreplica1台BELAIR1台20年以上前に購入しましたので多少箱にスレ傷等がありますが車には傷はありません。写真6枚目の通り貯金箱にもなります、希少な商品ですが神経質な方は購入を控えめて下さい。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral525632.html
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