【極美品】MACKIE マッキー アナログミキサー ProFX4v2

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◆商品説明◆◆商品説明◆・マイク入力2系統を装備する4chのコンパクトミキサー。5バンドグラフィックEQ、READYFXエフェクトを搭載。■タイプ：アナログミキサー■モノラルチャンネル数：2■ステレオチャンネル数：2■EQ：2バンド、5バンドGEQ（マスター）■AUX：1■グループ（バス)：-■デジタルエフェクト：1■寸法（W×H×D）：220x73x256mm■重量：1.4kg■詳細：◆比類なきサウンドクォリティ・さまざまな入力に対応可能な超低ノイズ「MackieVita」マイクプリアンプを搭載。クラスAフロントエンドデザイン、2重のフィードバックスタビリゼーション、さらにバイアス電流を最適化させることにより比類なき低ノイズ化を実現。ライブサウンド向けに開発された新しいMackieVITAマイクプリアンプは真のノイズレスを実現。・すべてを一新した16種類のリバーブ、ディレイ、コーラスなどの空間系エフェクター、ReadyFXエフェクターを搭載観客を魅了させ、ミュージシャンも満足させられるエフェクターを16種類内蔵。最新の高品位オーディオ技術を投入したDSP処理を施しています。◆妥協のないライブミキシング・メインもしくはモニターチューニングのための5バンドグラフィックEQ・完璧なモニターミックスのためのAuxアウトプット・2-バンドEQ(80Hz/12kHz)をすべての入力チャンネルに装備・ギター、ベースなどの楽器を直接接続できるHi-Z入力・100Hzローカット・フィルター、48Vファンタム電源をすべてのマイクチャンネルに装備・入力レベルコントロール可能なステレオRCAテープI/O・レベルコントロールが独立したヘッドホンアウト◆過酷な環境でも耐えうるデザインMackieの伝説的な\"戦車級に頑丈な\"デザイン・大切な機材を保護する金属製のシャーシ・丈夫なABS製サイドプロテクションパネル※USBI/Oは搭載していません。☆商品の状態☆・動作確認済み・完全動作品☆メンテナンス項目☆・アルコールにて簡易清掃済み。・発送前にもアルコール消毒いたします。☆発送について☆・らくらくメルカリ便（追跡可・匿名配送） にて発送予定。・送料無料、送料込み。