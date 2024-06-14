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- 【新品】マランツプロ USBマイク MPM-1000U
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商品詳細
マランツプロUSBマイクコンデンサーマイクゲーミングテレワークDAW録音配信用レコーディング単一指向性MPM1000Uデジタルオーディオワークステーションに高品質のオーディオを直接録音するのに最適なUSBコンデンサーマイクです。商品の推奨用途:ゲーミング,コンピューター用ブランド:マランツプロ(MarantzProfessional)モデル名:USBコンデンサーマイク生放送・録音・ポッドキャスト接続技術:USBコネクタタイプ:USB端子特徴:クリップ対応デバイス:パソコン色:ブラック付属コンポーネント:マイクホルダー、USBケーブルポーラーパターン:単一指向性種類···マイク■商品状態新品、未使用品※個人保管の為、多少の汚れ等ご理解の上でご購入お願い致します。※値下げはこちらのタイミングで行いますので、ご希望の価格にりましたら、ご購入頂けますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/Stanford40573.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome995843.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle727266.html
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