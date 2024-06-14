  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【新品】マランツプロ　USBマイク　MPM-1000U
商品番号 Y37133115200
商品名

【新品】マランツプロ　USBマイク　MPM-1000U
ブランド名 マランツプロフェッショナル
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

マランツプロUSBマイクコンデンサーマイクゲーミングテレワークDAW録音配信用レコーディング単一指向性MPM1000Uデジタルオーディオワークステーションに高品質のオーディオを直接録音するのに最適なUSBコンデンサーマイクです。商品の推奨用途:ゲーミング,コンピューター用ブランド:マランツプロ(MarantzProfessional)モデル名:USBコンデンサーマイク生放送・録音・ポッドキャスト接続技術:USBコネクタタイプ:USB端子特徴:クリップ対応デバイス:パソコン色:ブラック付属コンポーネント:マイクホルダー、USBケーブルポーラーパターン:単一指向性種類···マイク■商品状態新品、未使用品※個人保管の為、多少の汚れ等ご理解の上でご購入お願い致します。※値下げはこちらのタイミングで行いますので、ご希望の価格にりましたら、ご購入頂けますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/Stanford40573.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome995843.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle727266.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru