【新品】マランツプロ　USBマイク　MPM-1000U

マランツプロUSBマイクコンデンサーマイクゲーミングテレワークDAW録音配信用レコーディング単一指向性MPM1000Uデジタルオーディオワークステーションに高品質のオーディオを直接録音するのに最適なUSBコンデンサーマイクです。商品の推奨用途:ゲーミング,コンピューター用ブランド:マランツプロ(MarantzProfessional)モデル名:USBコンデンサーマイク生放送・録音・ポッドキャスト接続技術:USBコネクタタイプ:USB端子特徴:クリップ対応デバイス:パソコン色:ブラック付属コンポーネント:マイクホルダー、USBケーブルポーラーパターン:単一指向性種類···マイク■商品状態新品、未使用品※個人保管の為、多少の汚れ等ご理解の上でご購入お願い致します。※値下げはこちらのタイミングで行いますので、ご希望の価格にりましたら、ご購入頂けますと幸いです。