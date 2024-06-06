レイジングサーフ 30パックセット　ポケモンカード　ポケカ

・レイジングサーフ30パックセット・ビックカメラ抽選販売で当選したものです。販売時ボックス回収されました。・再シュリンクやサーチ等は一切しておりませんのでご安心ください。・すり替え、トラブル防止の為返品対応は致しかねます。・即日発送可能です。#ポケモンカード#ポケカ#レイジングサーフ#クレイバースト種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケットモンスターカードゲームシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ



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