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商品詳細
２５年前に購入し、たまに使ってました。数箇所打痕、色褪せがあります。内蔵スピーカーからの音も割れ等はなく、アンプ出力も問題ありませんでした。ネックも変なソリは無いと思います。付属品専用ナイロンケース ストラップ予備弦仕様ボディ材：メイプルネック材：メイプル指板材：ローズウッドネックジョイント：ボルトオンペグ：GOTOH製全長：約80.5cmボディ最大幅：約25.5cmナット幅：約45mm重量：約2.3kg電源：単3乾電池 6本（9V 006P使用可能）
http://narcologia.ru/goods/protein149034.html
http://narcologia.ru/goods/moisture120169.html
http://narcologia.ru/goods/septet301819.html
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モーリス サウンドサーカス ミニギター エレアコ-eastgate.mk
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