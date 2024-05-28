WARWICK ワーウィック BC20

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商品詳細
■取っ手のプラスチック部分に割れがあります（持ち運びに支障ありません）。■動作に問題ありません。■元箱がありませんので、ダンボールで梱包して発送いたします。■個人的所感ですがジャズベと相性のよいアンプだと思います。■ベースコンボアンプ■出力:20W■8\"スピーカー+2\"ツイーター■特徴・バスレフキャビネットを搭載し、より大きくパンチの効いたサウンドを実現・頑丈なスチール製グリル・クラスAローノイズプリアンプ・低音/中音/高音をコントロールできる3バンドEQ・DDL(ダイナミック・ディストーション・リミッター)により、大音量でもクリアなサウンドを実現・バスレフキャビネット内の空気循環による冷却を行うため、ファンノイズが発生しません。・アクティブ/パッシブそれぞれの入力端子を搭載・AUXINを搭載。ステレオミニジャックにMP3プレーヤーやCDプレーヤーなどを接続可能・ヘッドホンアウトを搭載。ステレオミニでヘッドホン/イヤホンを接続可能■寸法(WxHxD):310x390x370mm■重量:9kg
http://narcologia.ru/goods/navigate525130.html
http://narcologia.ru/goods/approximate882620.html
http://narcologia.ru/goods/stair631600.html
BC20
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