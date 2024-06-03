上村松園　佳人清雅　日本経済新聞社

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主題···人物・肖像絵画の種類···日本画形式···額縁入り１０枚セットですが、写真の4枚だけです。額縁もありません。紙のホルダーは4枚全てあります。外装の箱もほとんどいたみはありませんが、自宅保管をご理解の上でご購入ください。他サイトでも出品中ですので、そちらで売れればこちらは削除します。