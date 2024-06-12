ハローキティ ペンスタンド

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商品詳細
ハローキティダイカット小物入れ2014年撮影の為開封しております小物入れ大約126×210×60mm小物入れ小約70×93×40mmクリップ付きペン立てペンスタンド木製収納スタンド外箱角若干いたみありハローキティ
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