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- パステルドローイング 無題 少女 額装なしです。
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商品詳細
額装なしです。58.5cmX76.5cm 紙梱包はフラットに送ります。丸めません。絵画の種類···パステルドローイング主題···人物・肖像主な画材···パステル かみ絵画の種類···パステル画形式···額装なし主題···人物・肖像主な画材···パステル
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