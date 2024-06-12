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パステルドローイング　無題　少女　額装なしです。
商品番号 H10310821273
商品名

パステルドローイング　無題　少女　額装なしです。
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額装なしです。58.5cmX76.5cm　紙梱包はフラットに送ります。丸めません。絵画の種類···パステルドローイング主題···人物・肖像主な画材···パステル　かみ絵画の種類···パステル画形式···額装なし主題···人物・肖像主な画材···パステル
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