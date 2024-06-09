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立秋セール! 氷室京介 LG! 本人着用STAFFTシャツ! 激レア品!
商品番号 R32211297693
商品名

立秋セール! 氷室京介 LG! 本人着用STAFFTシャツ! 激レア品!
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※必ずプロフィールをご覧いただきますようお願い申し上げます。※当方の出品商品は全て正規品です。偽物は一切販売致しません。少しでも疑う方は購入して頂かなくて大丈夫です。※お客様へこの度はご覧いただき誠に有り難う御座います。こちらの商品は10月18日までの販売とさせていただきます。お買い忘れのない様何卒宜しくお願い申し上げます。氷室京介-LASTGIGS-ツアースタッフTシャツになります。サイズはMサイズで着用回数は1回、クリーニング済商品になります。氷室京介氏本人最後のライブツアー!最後のオーディエンスの感触を肌で感じてみては如何でしょうか。非常に入手困難なアイテムかと思います。是非、この機会に貴重なコレクションに如何でしょうか。NC・NRで宜しくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/competitive761481.html
http://narcologia.ru/goods/stair714500.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce778355.html
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