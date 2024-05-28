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NIKE DUNK HIGH miniature collection 8種
商品番号 P52513095244
商品名

NIKE DUNK HIGH miniature collection 8種
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEDUNKHIGHminiaturecollectionナイキダンクハイミニチュアコレクション【セット内容】ミニチュア靴本体（専用シューズボックス、薄紙付き）【商品素材】靴本体：PVC【商品サイズ】箱：約61mmシューズ本体：約48mm全10種のうち8種類のセットになります。（シークレットを含む）※値下げ・バラ売り不可（只今値下げ中）【割引に関して】同時出品している4種類のセットと一緒に購入の場合は値引き致します。①Michigan(NavyxYellow)③St.John's(RedxWhite)④Nevada,LasVegas,UNLV(RedxGray)⑥Villanova(NavyxWhite)⑦Kentucky(BluexWhite)⑧【secret】Fragmentdesign(London)⑨Fragmentdesign(MidnightNavy)⑩Fragmentdesign(Black)商品はカプセルから出した状態で発送させていただきます。本体はそのものは袋から出していません。ガシャポン商品の為、商品（箱を含む）の初期の傷、擦れ、色ムラ等がある場合がありますのでご了承下さい。#ガシャポン#ガチャガチャ#プレミアムバンダイ#ガシャポンオンライン#ミニチュアコレクション#ナイキ#ダンクハイ#miniaturecollection#NIKE#DUNKHIGH
http://narcologia.ru/goods/browse494591.html
http://narcologia.ru/goods/approximate458120.html
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