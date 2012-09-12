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- メディコムトイのTV版デビルマンフィギュア(新品で未開封未使用の美品です。)
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商品詳細
メディコムトイMEDICOMTOY製のTV版デビルマンフィギュアです。新品で未開封未使用の美品です。現在はもう販売していない、レア中のレアな貴重なフィギュアです。是非、デビルマンファンの皆様方、デビルマンの世界に浸りましょう！そして、お手元にいかがでしょう！なんでもコメント大歓迎です。
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