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ドンキーコング　ビッグ　ソフビ　フィギュア　マリオ　レトロ　レア　昔　懐　任天堂
商品番号 G54942492888
商品名

ドンキーコング　ビッグ　ソフビ　フィギュア　マリオ　レトロ　レア　昔　懐　任天堂
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーファミコンのカセットドンキーコングのキャラクタードンキーコングのビッグソフビフィギュアです。おおよそ14センチあります。昔の物なので神経質な方は購入しない方が良いと思います。クランプ　ビッグソフビ　ソフビ　ビッグ　ファンキーコング　ソフビ　キングクルール　ボス　ラスボス　敵　敵キャラ　キャノン　キャプテンクルール　スーパーファミコン　ドンキーコング　ドンキー　マリオカート　フィギュア　レトロ　レア　ガチャポン　ガチャ　マリオ　非売品　当時物　昭和　90年　マリカー　Nintendo　任天堂　DS　食玩　アミューズメント　非売品　#ゆうき毎日出品中　グッズ　消しゴム　キンケシ　キン消し　デフォルメ　フルカラー　タル　クレムリン軍団
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