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ピクミン フィギュア セット　新品未開封
商品番号 H47877639303
商品名

ピクミン フィギュア セット　新品未開封
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピクミンフィギュアセット新品未開封です。購入後暗所に保管してました。店頭購入したものになります。外箱の多少のスレなどあるかもしれませんので、気にされる方はご遠慮ください。お品物は画像の状態となります。お値下げ×バラ売り×コメント頂きましても対応いたしかねます。匿名配送丁寧な梱包を心がけております^^よろしくお願い致します^^
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