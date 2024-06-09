シュミンケ　パステル　40色　schmincke ほぼ未使用　匿名配送

☑匿名配送・送料込シュミンケ パステル 40色 schminckeほぼ未使用 定価23,500円ドイツのシュミンケ社のソフトパステルです。柔らかくなめらかな描き心地が特徴の商品です。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▷使用回数 一度試し書きをして、使わないままでした。▷購入時期 2022年▷状態 暗所で保管していたため綺麗な状態です。初めから割れていた色が2色ございます。また、ケースの箱に所々凹みがございます。写真でご確認いただけたらと存じます。▷梱包…OPPと梱包材で梱包し、箱にお入れしてお届けいたします。▷その他、詳しい商品の状態につきましては写真をご参照ください。▶中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。▶梱包はしっかりいたしますが、パステルは繊細な材質のため、輸送中の破損などには一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。#画材のSALEはこちら┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈#シュミンケ #パステル #40色 #schminckeほぼ未使用 #匿名配送絵具の種類···#パステル#ソフトパステル



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