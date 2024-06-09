BOSS刀　ワイヤレスアンプ

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BOSSのギターワイヤレスアンプ。写真に写っている物が全てとなります。⚫︎アンプ本体⚫︎電源ケーブル⚫︎取扱説明書⚫︎ギターワイヤレスシールドこの一式あればケーブルのストレスなく演奏や練習が出来ます★自宅練習メインで使用していましたが遅延は感じられずかなり優秀なワイヤレスギターアンプでした。iPhoneでBluetooth接続も出来ますので、スピーカーとしても使用できます。DTMをしている方であれば、PCとも接続できますので作曲などにも使える優れものです。BOSSの専用アプリからも音作りできますので、便利に使用しておりましたが、最近ギターを弾かなくなりましたので出品することに致しました。除菌清掃済み。動作確認済み。限界までお値下げはしていますのでお値下げはご勘弁くださいm(__)mお探しの方は是非この機会どうぞ！プチプチや新聞紙で包み、段ボールに入れて発送致します。何かご不明な点がございましたらコメント下さい。よろしくお願い致しますm(__)mアンプ種類···その他アンプ