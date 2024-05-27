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茶道具　山中塗　道場宗廣作　淡々斎好　三友棗　共箱　M　4899
商品番号 J79111488202
商品名

茶道具　山中塗　道場宗廣作　淡々斎好　三友棗　共箱　M　4899
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 23,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約6.5cm　幅約6cm　重さ約37g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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