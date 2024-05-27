TC Electronic　 Spark Mini Booster

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エフェクトタイプ・・・ブースターTCElectronicSparkMiniBooster(Used)先日メルカリで購入しましたが当方には合わないために出品します。かなりの美品です。※宅急便コンパクトで発送しますので、元箱は折りたたんで梱包します。ご了承の上、ご購入をお願いします。商品説明（サウンドハウスより抜粋）エフェクトボードに配置しやすいコンパクトサイズのクリーンブースター。フルアナログのディスクリート回路を採用し、楽器やアンプが本来持っているポテンシャルを保ったまま最大+20dBのブーストが可能。フットスイッチを長押しすると、押している間だけエフェクトがオンになるモメンタリー動作となり、一瞬の使用にも対応します。トゥルーバイパス仕様。#tcelectronic#SPARKMINIBOOSTER種類...エフェクター・プロセッサー