専用により購入不可　レオロー着用『長月燼明』公式発売品冥夜コンセプトブレスレット

公式サイトにて発売されているキャストコンセプトブレスレットになります。魔神である澹台烬と真反対の戦神冥夜(レオロー演)をイメージして作られています。また、レオローが番宣時にも着用しているものになります(画像9枚目をご参考に)。素材は以下の通りになります。・スワロフスキークリスタルパール・金(K18)・ブルーカルセドニー・ナンホーン瑪瑙・ブルータイガーアイ・キャッツアイサイズ仕様:腕周り13-18cm、ビーズ等のサイズ6mm-10mm発売当初より入荷待ちが1ヶ月以上続き、今月にようやく取り寄せることができたブレスレットになります。入荷待ちがあまりにも長かったため、数多くのコビー品が作られており、中国国内だけでなくメルカリにも販売されておりますので、ご注意のほどよろしくお願いいたします。公式発売品は、素材に関するデジタル証明書(画像8枚目をご参考に)をスマホでご確認いただける二次元コード(画像7枚目をご参考に)が使用説明書の背面に添付されているため、ご参考になれば幸いでございます。*同梱品:ブレスレット本体、ブレスレットケース、ギフトボックス、使用説明書、予備の中糸とビーズ*指紋や油脂がつかないよう全て手袋を着用してから開封から検品をさせていただいております。*海外製品の為、初期キズスレ折れ等あります。発送中の折れなど、気になる方はご遠慮下さい。*まとめてご購入なさる場合は、送料の軽減により安くなる場合がございますので、お気軽におっしゃってください。



2023年最新】ローナンの人気アイテム - メルカリ



ユニオンアリーナ ヒロアカ 紫SR以下4コン - その他



税込) 防弾少年団 BTS NO MORE DREAM BOY IN LUV フォト アイドル ...



T-ポイント5倍】 ぽん様 ꔛ 空翔 M○ ꔛ オーダー 名前 うちわ 文字 ...



2022人気No.1の テニミュ セット売り アイドル - www.goppca.com



税込) 防弾少年団 BTS NO MORE DREAM BOY IN LUV フォト アイドル ...



税込) 防弾少年団 BTS NO MORE DREAM BOY IN LUV フォト アイドル ...



大人気の タッチ 全11巻 ☆ラフ 全6巻☆H2 全17巻☆ワイド版まとめ売り ...



税込) 防弾少年団 BTS NO MORE DREAM BOY IN LUV フォト アイドル ...



税込) 防弾少年団 BTS NO MORE DREAM BOY IN LUV フォト アイドル ...



税込) 防弾少年団 BTS NO MORE DREAM BOY IN LUV フォト アイドル ...



✨極美品✨ ミュウミュウ 折り財布 金ロゴ L字ファスナー マドラス ...



てんしとあくま まとめ売り - キャラクターグッズ



✨極美品✨ ミュウミュウ 折り財布 金ロゴ L字ファスナー マドラス ...



てんしとあくま まとめ売り - キャラクターグッズ