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ポケモンカード　長場雄　プロモ　ブラッキー
商品番号 Y87404885165
商品名

ポケモンカード　長場雄　プロモ　ブラッキー
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードポケカYuNAGABA×ポケモンカードプロモーションカードブラッキー開封後スリーブに入れて保管しておりました。目立った傷などはございませんが、素人保管のため神経質な方は購入お控えください。四角は写真を添付しておりますので、ご確認ください。折れ対策、濡れ対策を行い発送いたします。即購入可能です。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル特徴···プロモーションカード(PR)
http://narcologia.ru/goods/troupe261011.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic988712.html
http://narcologia.ru/goods/reflector871564.html
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