葉祥明　フラワーソング　ダイアモンドスクリーニング　384番　桃色　癒やし　資産

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額付きですが、傷があります（3枚目参照）いいね！が沢山つくと値上がりしますのでお早めに(^^)葉祥明さんは熊本市出身の作家でやわらかいタッチとやわらかいフォルムの絵が全国的にも有名です。阿蘇高原を想わせるような風景、四季折々に感じられる独特の世界観。美しく心あたたまる作品です。ピンクは恋愛運アップにも！エディション番号800枚の限定商品です。＜ダイヤモンドスクリーング（高級複製画）とは？＞通常の印刷機に比べ、細かいドットを使用することで、再現力に優れています。原画に近い風合いを表現することができ、版画よりもお求め安い価格を実現しています。形式...額縁入り#葉祥明 #フラワーソング #資産 #ダイアモンドスクリーニング #恋愛運 #愛情