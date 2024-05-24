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セーラームーン 指示ボール　セット
商品番号 A42140884318
商品名

セーラームーン 指示ボール　セット
ブランド名 Avital
特別価格 税込 7,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2016年の物になります。ガラスケースにて保管してましたが、経年劣化の為か、亀裂が入ってます。メッキなどのハゲはありません。コレクションとして飾る分にはあまり目立ちませんが　神経質な方　完璧を求める方はご遠慮ください。お値下げは考えておりませんのでそのままご購入下さい^-^即購入可。サンスター文具美少女戦士セーラームーン指示ボールプラネットアタックセット#サンスター文具#美少女戦士セーラームーン人気タイトル···セーラームーン
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