セーラームーン 指示ボール　セット

2016年の物になります。ガラスケースにて保管してましたが、経年劣化の為か、亀裂が入ってます。メッキなどのハゲはありません。コレクションとして飾る分にはあまり目立ちませんが 神経質な方 完璧を求める方はご遠慮ください。お値下げは考えておりませんのでそのままご購入下さい^-^即購入可。サンスター文具美少女戦士セーラームーン指示ボールプラネットアタックセット#サンスター文具#美少女戦士セーラームーン人気タイトル···セーラームーン



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