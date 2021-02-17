AMEK SYSTEM 9098EQ マイクプリアンプ

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商品詳細
名機、ルパート・ニーヴ氏監修のAMEK9098EQになります。ヒビノ国内正規品です。動作は良好です。大変気に入っており大切に扱ってきましたが、機材整理のため出品いたします。ご検討のほど宜しくお願いいたします。
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