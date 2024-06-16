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- ポケモンカード 仰天のボルテッカー キョダイパックセット 新品・未開封 ２個
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商品詳細
ポケモンカード仰天のボルテッカーキョダイパックセット新品・未開封2個の出品です。セット内容・拡張パック「仰天のボルテッカー」×5パック・プロモカード「ピカチュウV」（キラ）×1枚・ポケモンコイン×1個らくらくメルカリ便での発送即購入OKです。値引き不可！
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