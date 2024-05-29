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ファイナルファンタジー7 FF7 リメイク くじ　セフィロス フィギュア
商品番号 M33374969797
商品名

ファイナルファンタジー7 FF7 リメイク くじ　セフィロス フィギュア
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 4,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FINALFANTASYⅦREMAKEファイナルファンタジー7リメイク発売記念くじラストワン賞（エンド賞）セフィロスフィギュア開催時に店頭から持ち帰ったままの状態で飾っていただけなので大きな傷みなどはないと思います。店頭に並んでいたときから透明ビニールにテープを貼られていた部分がありました。未開封品ですが長期の保管品となりますので過度な美品をお求めの方はご遠慮下さい。ダンボールに梱包して発送を予定しております。気になる点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。ファイナルファンタジーFFフィギュアセフィロス一番くじラストワン
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