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SHURE　565SD ダイナミックマイクロホン
商品番号 G10280499527
商品名

SHURE　565SD ダイナミックマイクロホン
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...マイクご覧頂きまして有難うございます。ダイナミックマイクシュアーSM58の前身で今だに人気のある565SDの出品です。ボーカル用又MC用として人気のあるマイクで音質は定評があります。多少の傷などありますが使用には全く影響は有りませんので、音質の良いマイクをお探しの方ぜひいかがですか。マイクコードもお付けいたします。
http://narcologia.ru/goods/browse154191.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild13352.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador332306.html
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