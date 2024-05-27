SHURE　565SD ダイナミックマイクロホン

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商品詳細
種類...マイクご覧頂きまして有難うございます。ダイナミックマイクシュアーSM58の前身で今だに人気のある565SDの出品です。ボーカル用又MC用として人気のあるマイクで音質は定評があります。多少の傷などありますが使用には全く影響は有りませんので、音質の良いマイクをお探しの方ぜひいかがですか。マイクコードもお付けいたします。
http://narcologia.ru/goods/browse154191.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild13352.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador332306.html
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SHURE Unisphere I 565SD ダイナミックマイク USA製-
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SHURE 565SD｜山王スペース＆レンタル
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