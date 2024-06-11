ポケモンカード 基本炎エネルギー 10枚セット シルエット ホウオウ 4313

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レジェンド期の「ハートゴールドコレクション」「ソウルシルバーコレクション」「よみがえる伝説」に収録された基本ほのおエネルギー（シルエットエネルギー/影エネルギー/影エネ）の10枚セットになります。その他にもプロモカードや旧裏のカード、プレイ用カードなど多数出品していますので、よろしければご覧ください！→#ユーノスポケカ傷ありのカードも含みます、トラブル防止のためプレイ用としての出品とさせて頂きます。写真と併せてご判断いただければと思います。細かい傷などお気になされる方のご入札はご遠慮ください。水濡れ対策をした上で、二重以上の梱包にて発送致します。バラ売りも対応しております、希望の方は枚数をコメントにお書きください。値下げに関しては、コメントで頂ければ金額次第では対応致します。また写真追加などご要望あれば対応致しますので、それぞれお気軽にコメントくださいませ。ポケモンカードポケカPokemonCardJapaneseおしゃエネHo-ohFireEnergy4313