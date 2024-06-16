ポケモンカード　グルーシャ　SR

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商品詳細
商品のカード:ポケモンカード番号:090/071トレーナー:グルーシャレアリティ:SRPSA鑑定:PSA-10GemMint(ケース付き)状態:完璧鑑定、超美品PSA番号:79286635*プロの鑑定済みですので、コレクター目線でのコメントは控えさせて頂きます。画像が全てです。*状態はPSA-10の超美品ですが、10の範囲内でも初期キズ•白カケ•ホロカケ•凹みがある場合がありますので、完ぺきな状態を求めてる方はご遠慮下さい。*PSAケースにも細かい初期傷がある場合がございます。
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