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昭和期 木製琉球塗 金彩盛『荒波龍』大型大皿/迫力ある飾皿 径36cm★時代物★
商品番号 U65727813300
商品名

昭和期 木製琉球塗 金彩盛『荒波龍』大型大皿/迫力ある飾皿 径36cm★時代物★
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,411 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具昭和期木製琉球塗金彩盛『荒波龍』大型大皿/迫力ある飾皿迫力のある径36cm★時代物★4D0605サイズ(約):径36cm、高さ4cm、重さ711g
http://narcologia.ru/goods/approximate966920.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement203899.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome29843.html

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たち吉　金彩赤絵花紋　大皿　飾り皿　オードブル皿　お正月　和食器　伊万里

昭和期 木製琉球塗 金彩盛『荒波龍』大型大皿/迫力ある飾皿 径36cm★時代物★
古民具　大正昭和初期　輪島塗　松竹梅　沈金蒔絵菓子皿3枚セット(菓子盆、漆器、木製皿)(R-040510)

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大阪 長生堂 木製 菓子皿 山中塗 菓子器 直径12cm 箸特典付き オレンジ色 木目 漆塗り オリジナル リンゴ型

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