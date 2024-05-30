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マーベルレジェンド 2パック エンドゲーム
商品番号 T54864440113
商品名

マーベルレジェンド 2パック エンドゲーム
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 2,803 円
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商品詳細

MarvelLegendsTargetExclusive2-Packマーベルレジェンドターゲット限定2パック内容物MARVELSTUDIOS\"Avengers:Endgame\"MCUアベンジャーズ/エンドゲーム・Hawkeyeホークアイ・BlackWidowブラック・ウィドウClintBartonクリント・バートンJeremyRennerジェレミー・レナーNatashaRomanoffナターシャ・ロマノフScarlettJohanssonスカーレット・ヨハンソン監督：RussoBrothersルッソ兄弟公開日：2019年4月26日フィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…ハズブロHasbro(米国)発売…2019年定価…$39.99状態…新品未開封品新品未開封品からビルドパーツを取り外す予定です。※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。海外輸入品となります。商品状態については、写真にてよくご確認の上、ご購入ください。ブリスターパッケージはお付けせず、フィギュア本体のみの発送となります。予めご了承ください。・未開封をご希望の方は+600円で対応致します。(上部折り曲げ可能であれば+400円)(8011円→8611円)#MarvelLegendsMarvelLegends#Marvel#マーベルレジェンドマーベルレジェンド#マーベル#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#HasbroHasbro#ハズブロハズブロ
http://narcologia.ru/goods/manufacture799441.html
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