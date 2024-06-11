アンティーク水墨画！！　木製専用フレーム付き　サイン落款入り　アンティーク品



数々の賞を受賞 雲谷等益 紙本水墨画 【達磨図】落款印譜在 【鑑定 ...



版画家 木田安彦 木版画【福禄寿】七福神 18/200 直筆サイン 落款 額装 ...



☆デザイン木製付！ 油絵画 【田舎町の原風景】 サイン入り ...



美品 草場一壽「大日如来」シルクレ 直筆サイン入 証明シール有 額縁入 ...



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久隅守景 紙本淡彩水墨画【 富士山之図 】 時代箱 軸先良品 落款在 ...



柔らかな質感の 【F6号】手描き油彩画 片岡球子【目出度き赤富士】額縁 ...



トップ 仙崖義梵 【天神図】 彩色画賛 絹本 軸先木 肉筆 模写 絵画 ...



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都内で 【直筆サイン入り】花井祐介 ZINE アートブック Hanai Yusuke ...



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人気定番の 柴田是真 紙本淡彩水墨 《 蝦蟇仙人図 》 肉筆 落款在 掛軸 ...



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祖母から譲り受けた物ですが飾るところが無いため処分価格にて出品します(^^)シンプルな木製のフレームに、水墨画で描かれた【竹】のデザイン！！単体でありながらも、とても力強く生き生きとして見えてきます！飽きの来ないデザインと、落ち着いたモノクロ色なので、どのお部屋に飾ってみても最適です！！ サイズは、縦約45㎝×横約93cm作者と思われる方のサイン、落款等が入っていますが、アンティーク作品の為、詳しい制作時期、詳細に関しては不明です！