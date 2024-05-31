HAOコレクション 吉田秀彦 ソフビ 吉田道場

HAOARTSOFFICEHAOコレクションファイターズフィギュア吉田道場、吉田秀彦選手です。こちらは割ときれいな状態だと思います。ただ素人の自宅保管ですので、気になる方はご遠慮下さい。他の選手も出品しております。合わせでもいけますのでお気軽にコメント下さい。



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DREAM | 選手データ | 吉田 秀彦 [YOSHIDA HIDEHIKO]