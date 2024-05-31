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HAOコレクション 吉田秀彦 ソフビ 吉田道場
商品番号 P92682020808
商品名

HAOコレクション 吉田秀彦 ソフビ 吉田道場
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAOARTSOFFICEHAOコレクションファイターズフィギュア吉田道場、吉田秀彦選手です。こちらは割ときれいな状態だと思います。ただ素人の自宅保管ですので、気になる方はご遠慮下さい。他の選手も出品しております。合わせでもいけますのでお気軽にコメント下さい。
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