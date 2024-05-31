吉向　松月　宝相華香盒　香合　共布　箱有り　未使用　奈良発

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吉向松月の宝相華香盒です。直径6.2㎝、高さ2.9㎝。共布箱有りです。青釉（緑）に蓋のところが天平模様の宝相華になっています。東大寺に関わるものと聞いていますが、詳しいことはわかりません。蔵にずっとしまわれていたので恐らく未使用だと思います。中古品としての扱いなので、神経質な方はご遠慮ください。お好きな方にどうぞ。#茶道具 #茶道 #香合 #香盒 #炭点前 #香道 #香道具 #吉向 #松月吉向 #奈良 #東大寺種類香合種類···茶道具