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ポケモンカード　バンギラス　ex デルタ種　雷振　004/024
商品番号 D88981407391
商品名

ポケモンカード　バンギラス　ex デルタ種　雷振　004/024
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雷震バンギラスで入手したバンギラスexでございます。⭐️厚紙梱包致します。♦️私の他のポケモン関連の出品を見たい方は#ポケモン関連の出品で検索して下さい。他にも鬼滅の刃ワンピースハンターハンター銀魂ハイキューヒロアカBLEACHジョジョ呪術廻戦などのジャンプ作品のグッズジャンプショップ限定365日ステッカー遊戯王　ポケモンカード　ロフトグッズなどを出品しています。是非ご覧下さい。#ポケモンフィギュア#ポケモンスケールワールド#レッド#カントー地方#ポケモンソード#ポケモンシールド#switch#リメイク版#ポケモン#Pokémon#ポケモンセンター#Pokémoncenter#ポケモン赤#ポケモン緑#杉森建#ポケモンセンターDX#sword#shield#ポケモンカード#ポケカ#デッキ#スターターセット#引退品#吉野家#ポケモンソード#ポケモンシールド#リーリエ#アセロラ#ポケモンカードジム#EX#プレイヤーズ#PROMO#ポケモントレッタ#バトリオ#wcs#プロモ#プロモーションレア#PROMO#ポケモンカード未開封#未開封#ピカチュウプロモ未開封#コピーリザードン#セブンネット#ウルトラシャイニーイーブイヒーローズイーブイズセットテラスタル
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