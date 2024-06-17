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ブロンズ　犬親子　置物　N　5916
商品番号 D55580476688
商品名

ブロンズ　犬親子　置物　N　5916
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...銅大きさ　高さ約13.5㎝　幅約11㎝×約10.4㎝　重さ約801g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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