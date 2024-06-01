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茶道具　蓋置　真葛香斎　青交趾　五徳蓋置
商品番号 K98283830363
商品名

茶道具　蓋置　真葛香斎　青交趾　五徳蓋置
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具高さ約4.8センチ　　径約6.4センチ京の名工　真葛香斎の作青交趾(緑色のことを青交趾と呼びます)五徳蓋置です。目立つ傷や汚れ等は無く、綺麗な状態です。共箱も僅かなシミが見受けられる程度にて綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/peroration451115.html
http://narcologia.ru/goods/capitation58208.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless638859.html
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