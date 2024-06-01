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商品詳細
種類···茶道具高さ約4.8センチ 径約6.4センチ京の名工 真葛香斎の作青交趾(緑色のことを青交趾と呼びます)五徳蓋置です。目立つ傷や汚れ等は無く、綺麗な状態です。共箱も僅かなシミが見受けられる程度にて綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/peroration451115.html
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佳香】真葛香斎 青交趾五徳蓋置 共箱 茶道具 本物保証(水指)｜売買され ...
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茶道具 蓋置 真葛香斎 青交趾 五徳蓋置-
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