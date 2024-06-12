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クレイバースト 1box ぺりぺりつき
商品番号 N42420808460
商品名

クレイバースト 1box ぺりぺりつき
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入した際にシュリンクを剥がされた為、シュリンクはついておりませんが、ぺりぺり付きです。宅急便コンパクトで箱のまま発送します。(追跡番号つき)封入率は公式の通りです。すり替え防止のため返品・交換は致しかねます。スカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語
http://narcologia.ru/goods/freshman831156.html
http://narcologia.ru/goods/response211342.html
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